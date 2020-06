Quer saber a melhor hora para estender a toalha? Esta app diz-lhe

A “Posso ir?” nasceu no início da quarentena, no âmbito da plataforma Tech4Covid19, para garantir o respeito pelas normas de distanciamento social, sobretudo nas superfícies comerciais, susceptíveis a congestionamentos nas entradas. Com base em dados fornecidos pelas empresas e pelos próprios consumidores, é possível saber o estado da afluência a supermercados, farmácias e outros espaços públicos em tempo real. E em breve será também possível saber se vale a pena arriscar a deslocação a uma determinada praia.

À semelhança da “Info Praia”, lançada pela Agência Portuguesa do Ambiente, esta também inclui informações fornecidas pelos concessionários. Mas a estes dados juntam-se os que chegam, em tempo real, através dos próprios banhistas, que se podem voluntariar para ajudar ao criarem uma conta de Gestor de Espaço. Com este perfil, é possível reportar dados de ocupação através da app, do backoffice da plataforma ou do sistema IVR (resposta a chamada automática).

A nova funcionalidade, que conta com o apoio da Deco Proteste, mostrará também o nível de qualidade da água, a existência ou não de Bandeira Azul e vigilância, bem como as infra-estruturas disponíveis nas praias. Basta activar a sua localização para que a aplicação lhe mostre automaticamente todos os locais de interesse na zona.

Para perceber se pode ou não arriscar a deslocação, basta analisar o código de cores: se está verde, a ocupação é baixa; amarelo é sinal de afluência moderada; e o vermelho indica uma taxa alta. No caso de não haver informação disponível, o símbolo aparecerá a cinzento.

A aplicação, gratuita, que está disponível para sistemas Android (através do Google Play) e iOS (através da App Store), inclui 45 mil estabelecimentos comerciais e mais de 600 praias em Portugal Continental e nas ilhas.

