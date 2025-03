Quer sobrevoar o relvado do Estádio da Luz? Agora pode

Durante quatro dias, não são as águias ‘Vitória’ e ‘Glória’ as únicas a cruzar os céus no estádio do Benfica. Qualquer pessoa o poderá fazer, em modo desporto radical.

O Benfica aproveitou a paragem para as selecções – e o regresso da equipa principal de futebol à competição fora de casa, em Barcelos – para criar uma nova actividade no Estádio da Luz. Entre esta quarta-feira, 26 de Março, e domingo, 30, o Slide in Stadium “promete emoções fortes” para quem quiser aventurar-se numa “descida vertiginosa” do piso 3 até ao piso -2, cruzando os ares sobre o relvado, terminando no túnel da maratona norte.

É slide mas não é o Rock in Rio Lisboa (ninguém vai passar por cima de um jogo a decorrer, como no festival se passa à frente do palco principal durante os concertos), e portanto também não é exactamente a experiência que está habitualmente reservada às águias do clube, Vitória e Glória, que sobrevoam o relvado antes das partidas – além da ausência da equipa, falta igualmente o público a encher as bancadas e a aplaudir. Mas é quase.

O clube garante que é uma “experiência única”. Os horários disponíveis são os mesmos das visitas ao estádio (que é uma actividade à parte, tal como a visita ao museu), ou seja, entre as 10.00 e as 18.00. O bilhete custa 15€ (os sócios ficam com 10% do valor em cartão).

No sábado, 29, também vai haver Slide in Stadium By Night, “uma oportunidade única para fazer slide no Estádio da Luz à noite, explorar os bastidores do clube, viver experiências exclusivas e sentir de perto a grandeza do S.L. Benfica”. No entanto, esta opção já está esgotada.

