Quer trabalhar remotamente na Noruega durante uma semana? Há estadias grátis

Quer trabalhar a partir de uma cabana com vista para um extenso fiorde ou para as ilhas árcticas de Lofoten? Agora é a sua oportunidade. Saiba como se candidatar.

Uma das grandes novidades dos últimos anos é a flexibilidade no que diz respeito ao trabalho – para quem tem empregos de escritório. Há algum tempo, falámos com alguns nómadas sobre como é realmente trabalhar a partir de qualquer lugar, mas se quiser experimentar o trabalho remoto durante apenas uma semana, tem aqui a sua oportunidade.

A Opera, empresa norueguesa que detém o browser com o mesmo nome, anunciou que quer convidar dez pessoas a viajaram para a Noruega, e por lá se instalarem gratuitamente durante uma semana inteira, para poderem experimentar as suas “secretárias hygge”.

“Secretárias hygge”? Sim – inspiradas no conceito escandinavo de “hygge”, que se baseia na sensação de caloroso conforto e de união que se experimenta em locais frios, estas secretárias estarão situadas em cinco locais indutores de hygge, cada um deles em cabanas isoladas com vista para a paisagem fantástica da Noruega.

A Opera diz estar interessada na ideia de que as pessoas incorporem uma sensação de calma na sua vida profissional, e é esse o objectivo destas secretárias.

Estão disponíveis cinco locais. Há em Ålesund, com os seus fiordes circundantes; Lysefjord, um fiorde com 40 quilómetros de comprimento no sudeste da Noruega; Norefjell, uma estância de esqui a cerca de 90 minutos de Oslo; bem como as Ilhas Lofoten e Bodø, que alberga cinco parques nacionais (ambos situados no Círculo Polar Árctico e são bons locais para vislumbrar a aurora boreal).

Idílico, certo? Para se candidatar, terá de ser criativo e contar uma história sobre as razões pelas quais beneficiaria de trabalhar num ambiente destes (quem não?) e enviá-la para o site do Opera até 28 de Fevereiro.

Os sortudos vencedores terão direito a voos de ida e volta para duas pessoas, transporte no local e uma estadia de seis noites num destes gloriosos retiros. As viagens realizar-se-ão entre 18 de Março e 6 de Abril.

Descubra as melhores coisas para fazer na Noruega aqui.

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp