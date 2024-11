Quer um autógrafo de Bryan Adams? Faça fila no Colombo

Bryan Adams está de regresso a um dos seus destinos favoritos, para concertos e não só: Portugal. Os quatro espectáculos que tem na agenda estão esgotados há muito – a pequena digressão pelo nosso país começa esta terça-feira, em Gondomar e desce na quarta-feira para Lisboa, mas antes de voltar a fazer-se à estrada para tocar em Braga, a 23, o músico canadiano vai estar na Fnac do Colombo a dar autógrafos aos fãs.

Não é preciso bilhete, mas nem por isso deve ser fácil chegar até ao autor de “Summer of ‘69”. Marcada para sexta-feira, às 18.30, a sessão é limitada a 150 autógrafos. É preciso chegar cedo. E não é o único entrave: Bryan Adams só está disponível para assinar o novo disco ao vivo que está a promover, Live at The Royal Albert Hall, ou o Live in Lisbon de 2005. Não vale a pena levar a cassete de Reckless ou o CD de Waking Up the Neighbours.

Depois de Braga, o cantor e compositor volta a Lisboa para actuar novamente na Meo Arena no domingo. Quem não conseguiu bilhetes para nenhum dos concertos, nem tiver vagar para esperar horas numa fila num centro comercial, vai ter de esperar pela próxima. Com Bryan Adams, há sempre uma próxima vez em Portugal.

