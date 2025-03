Ranking: estas são as cidades com mais espaços verdes

Writer, Time Out Travel

Gostaria de respirar melhor? Um novo estudo analisou os números das 100 cidades mais populares do mundo para as classificar com o maior número de espaços verdes.

Se não sabia, na Time Out adoramos a cidade. As luzes brilhantes, as ruas movimentadas, os calendários cheios de concertos, exposições, pop-ups e todos os sítios fantásticos para comer – não há melhor.

Mas às vezes, apenas às vezes, precisamos de uma pequena pausa de tudo isso. Afinal de contas, a natureza faz bem ao corpo e ao espírito, e passear por um belo espaço verde pode mesmo transformar o seu dia.

A Freepik analisou as avaliações do Google de 2300 espaços verdes nas 100 cidades mais populares do mundo para criar um ranking das cidades com o maior número de espaços verdes, bem como a sua popularidade.

No topo da classificação está Tóquio, que tem uns impressionantes 159 espaços verdes espalhados pela sua metrópole – é mais do dobro do número de parques da segunda classificada, Londres, que tem 78.

É muito para explorar – talvez seja melhor ver o resumo da Time Out Tokyo dos melhores parques e jardins da cidade. O Parque Yoyogi, apelidado de resposta de Tóquio ao Central Park, e o Parque Ueno, que deve estar todo cor-de-rosa agora que está na época das cerejeiras em flor, são dois lugares óptimos para começar.

Também fizemos uma lista dos melhores parques e espaços verdes de Londres, que inclui locais emblemáticos como o Hyde Park, Hampstead Heath e Clapham Common, entre muitos outros.

Em terceiro lugar? Paris, com 63 espaços verdes que incluem os Jardins do Luxemburgo e o Bois de Boulogne. Continue a ler para saber quais são os 20 primeiros e consulte o estudo no site da Freepik.

Estas são as cidades com mais espaços verdes

Tóquio Londres Paris Singapura Nova Iorque Seattle Buenos Aires Roma Madrid São Francisco Toronto Barcelona Istambul Berlim São Paulo Sydney Seul Fukuoka Calgary Milão

