Não é segredo que na Time Out somos apaixonados por tudo o que tem a ver com viagens de comboio, mas – quem diria? – não somos os únicos.

Os Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards foram anunciados e os leitores da revista foram convidados a votar numa série de categorias de viagens, incluindo as que consideram ser as melhores viagens de comboio do mundo.

Então, qual foi a que ficou em primeiro lugar? O British Pullman, um comboio da Belmond que parte de Londres em direcção a destinos históricos como o Castelo de Sissinghurst, Bath e Cotswolds. Não é o único comboio da companhia Belmond a fazer parte da lista: há ainda o Eastern and Oriental Express no sudeste asiático, o Andean Explorer no Peru, o Hiram Bingham em Machu Picchu e o Royal Scotsman.

Em segundo lugar do ranking ficou o Rocky Mountaineer, que tem quatro rotas ferroviárias pela Colúmbia Britânica, Alberta, Colorado e Utah – e que ainda recentemente ficou em primeiro lugar num outro ranking.

Quer saber como é esta viagem? Pode ler o nosso relato aqui.

As 15 melhores viagens de comboio do mundo

British Pullman, Inglaterra Rocky Mountaineer, América do Norte Eastern & Oriental Express, Sudeste Asiático Andean Explorer, Peru Glacier Express, Suíça Hiram Bingham, Machu Picchu Golden Eagle Danube Express, Europa Venice Simplon-Orient-Express Northern Belle, Europa Royal Scotsman, Escócia Golden Eagle, Ásia Central Rovos Rail, África The Canadian, Canadá Bernina Express, Alpes europeus Maharajas Express, Índia

Todos a bordo!

As viagens de comboio de luxo podem ser uma excelente forma de transformar a sua viagem numa parte das suas férias (se estiver a planear esbanjar), por isso aqui está o nosso resumo das viagens de comboio mais glamorosas do mundo.

