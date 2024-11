Ranking: estes são os países mais populares nas redes sociais

O quê que se diz por aí? Para saber, terá de procurar nas redes sociais. Goste-se ou não, plataformas como o Instagram e o TikTok são a nova fonte de inspiração para viagens, e a Titan Travel fez o trabalho de casa para descobrir exactamente quais são as tendências do momento.

A plataforma de reservas de viagens analisou três anos de dados de pesquisa do Instagram, do TikTok e do Google, de Maio de 2021 a Abril de 2024, e compilou um novo Social Travel Index que revela quais são os países mais populares do planeta, a partir das redes sociais.

No topo da lista, está o Japão, que recebeu uma pontuação de 8,87 no índice graças a umas impressionantes 703.900 pesquisas feitas nos últimos três anos – um aumento de 79,71%.

Em segundo lugar está a Índia, que disparou no número de publicações no Instagram (268.034.839) e de TikToks (58.300.000), o que lhe valeu uma pontuação de 8,41 no índice, e em terceiro lugar está o Canadá, que registou o maior número de pesquisas no Google – 737.600.

Não foram apenas os países mais populares que a Titan Travel analisou – o mesmo relatório revelou também as cidades que todos estão a pesquisar e a marcar neste momento. Pode ler mais sobre isso aqui.

Estes são os países mais populares nas redes sociais

Japão Índia Canadá Itália Turquia Austrália França Tailândia Alemanha Espanha

Procura algo um pouco menos na berra? Consulte a nossa nova lista dos destinos mais subestimados da Europa para 2025, com base na experiência de editores e escritores bem viajados.

