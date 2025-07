Rauw Alejandro em Lisboa: por uma noite, a MEO Arena muda-se para Porto Rico

Everythins is New | Rauw Alejandro

A primeira vez da estrela do reggaetón em Portugal acontece na maior sala de espectáculos do país. Promete uma mistura de Broadway com música latina.

Quando era mais jovem, o sonho de Rauw Alejandro era pisar relvados, não um palco. O cantor porto-riquenho, antes de se tornar um astro do reggaetón mundial, jogava futebol e só uma lesão travou o objectivo de ser profissional.

No próximo dia 9 de Julho, não vamos encontrar o artista em Camp Nou ou no Estádio da Luz, mas sim na MEO Arena. O autor de Saturno (2022) estreia-se em Portugal com um espectáculo da digressão mundial Cosa Nuestra, álbum editado em 2024.

Quem é Rauw Alejandro?

Talvez o tenha descoberto depois deste começar a namorar com a cantora espanhola Rosalía e assinarem juntos o EP RR, de 2023, mas há mais para dizer sobre o músico. Com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, quatro nomeações aos Grammy e dois Latin Grammy no currículo, Rauw Alejandro é um dos nomes mais influentes da música urbana latina actual.

Nascido em Carolina, Porto Rico, o cantor de 32 anos destacou-se com o álbum Afrodisíaco (2020), e solidificou o seu estatuto com projectos como Saturno (2022), Playa Saturno (2023) e o mais recente Cosa Nuestra (2024), um disco que mistura reggaetón com salsa romântica, merengue e referências retro às décadas de 60 e 70 da cultura Nuyorican de Nova Iorque (ou seja, aos porto-riquenhos que vivem nesta cidade norte-americana).

Já colaborou com artistas como Shakira (“Te Felicito”), Selena Gomez (“Baila Conmigo”) e Rosalía, de quem chegou a estar noivo, antes de terminarem a relação em Julho de 2023.

O que podemos ouvir neste concerto?

Cosa Nuestra, o disco que dá nome à digressão, é o centro da narrativa. Inspirado por uma época dourada da música latina nova-iorquina, o álbum recupera sonoridades vintage, sem perder a pulsação moderna do reggaetón e da pop urbana. O concerto é construído como um musical dividido em quatro actos, com enredo próprio e personagens – incluindo Raúl (o alter ego de Rauw) e María, uma dançarina misteriosa interpretada por Akira Rivera. Tudo é pensado ao detalhe: da cenografia à dança, passando pelo guarda-roupa e até pelo figurino do público, incentivado a vestir-se como se fosse para uma noite no Spanish Harlem.

Como têm sido os últimos concertos?

Na imprensa internacional é possível encontrar vários elogios ao espectáculo. A Rolling Stone qualificou os concertos de San Juan como uma viagem sensorial ao passado: “Rauw Alejandro transformou o Coliseu de Porto Rico num clube Nuyorican dos anos 70, com actuações teatrais, actores em personagem e um ambiente de cabaret tropical”. A Billboard, por sua vez, descreveu o concerto no Barclays Center de Nova Iorque como “uma celebração glamourosa” da cultura porto-riquenha com energia mais semelhante à Broadway do que de um típico concerto de música latina”. Neste espectáculo, Rauw mostrou o seu lado mais performático com coreografias milimétricas, visuais luxuosos e uma história de amor em pano de fundo.

No alinhamento, não faltam os êxitos do novo disco – como “Il Capo”, “Mil Mujeres”, “Santa” ou “Cosa Nuestra” – mas também os clássicos que o tornaram estrela: “Todo de Ti”, “Desesperados” ou “Tattoo”.

Vai haver convidados especiais?

Em várias datas, têm subido ao palco convidados surpresa como Omar Courtz, Alexis & Fido ou Latin Mafia, mas nada garante que o mesmo acontece em Lisboa, uma vez que nas datas europeias, o artista não tem contado com convidados.



Ainda há bilhetes?

Sim. Os bilhetes continuam à venda com preços entre os 45€ e os 70€. Estão também disponíveis pacotes VIP que oferecem acesso antecipado ao recinto e zonas exclusivas. Nenhuma modalidade dos bilhetes se encontra esgotada.

A que horas abrem as portas?

A entrada no pavilhão pode ser feita a partir das 18.30. O espectáculo começa às 20.00.

A setlist de Rauw Alejandro esperada na MEO Arena

O concerto tem durado entre duas a três horas, com uma setlist consistente que atravessa a discografia de Rauw, mas com maior foco em Cosa Nuestra. Eis o alinhamento mais habitual da digressão até agora:

Punto 40

Il Capo

Panties Y Brasieres

Déjame Entrar

Santa

Mil Mujeres

Tattoo / Fantasías

El Efecto

Desesperados

Committed

No Me Sueltes

Todo de Ti

Carita Linda

Amar de Nuevo

2/Catorce

Sexo Virtual

Diluvio

Khé

Pensándote

Se Fue

Ni Me Conozco

Cosa Nuestra

Espresso Martini

⁠Baja Pa' Acá



Qué Pasaría...

LOKERA

2:12 AM

Desenfocao'

MEO Arena. 9 Jul (Qua). 20.00. 45€-70€

