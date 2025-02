Reino Unido tem uma nova espécie de cobra – vive em sótãos e paredes

Tem medo de cobras? Talvez se sinta arrepiado com esta notícia: os britânicos foram alertados por cientistas para uma espécie de cobra que está a invadir as casas no Reino Unido.

Os investigadores da Universidade de Bournemouth descobriram que as cobras esculápias de 1,5 metros de comprimento, nativas das regiões mais quentes da Europa, chegaram à Grã-Bretanha e estão a sobreviver em sótãos, paredes de casas e pilhas de composto.

“A utilização de edifícios para abrigo e de montes de vegetação para colocar ovos parece ser importante para o seu sucesso num clima temperado”, escreveram os investigadores. Observámos serpentes esculápias a procurar activamente e a voltar a utilizar edifícios habitados e... a escalar grandes estruturas para aceder aos sótãos e às cavidades das paredes das casas.

As serpentes não venenosas são excelentes trepadoras e alimentam-se de pequenos animais como ratos, matando-os por constrição, como fazem as jibóias. Embora possa ser surpreendente encontrar uma em casa, não representam uma ameaça para seres humanos.

As primeiras destas cobras chegaram “acidentalmente” a Colwyn Bay, no norte do País de Gales, e ao Regent's Canal, em Londres, depois de terem fugido do Welsh Mountain Zoo, e estão a reproduzir-se.

Sendo a maior serpente da Europa, as esculápias podem atingir os dois metros de comprimento. Em teoria, não deveriam ser capazes de sobreviver na Grã-Bretanha, mas adaptaram-se graças à descoberta de como entrar nas casas das pessoas. Os fósseis mostram que estiveram presentes na Grã-Bretanha há cerca de 300 mil anos, mas nunca a recolonizaram depois de terem sido exterminadas durante um período glaciar.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp