Ressaca Tropical, um bar para beber e aprender sobre vinhos

A decoração, com palhinhas, plantas, ventoinhas, geleiras e bicicletas, faz-nos viajar para destinos tropicais, mas estamos no centro de Lisboa e, em vez de caipirinhas, temos na mão vinhos naturais, de baixa intervenção. Estamos no Ressaca Tropical, o bar de vinhos aberto em Abril do ano passado, na Rua das Gaivotas.

“É um espaço onde as pessoas podem vir relaxar, passar um bom momento, e também aprender se quiserem. Nós temos bastante conhecimento para partilhar sobre vinho”, diz Carlos Fino, um dos sócios, que antes esteve no Senhor Uva, um bar e restaurante que casa vinhos naturais e petiscos plant-based. É também ele a estrela da fotografia destacada à entrada do bar.

Francisco Romão Pereira Carlos Fino à porta do Ressaca Tropical

A vibe é tropical e a morada portuguesa, mas o bar deve o nome – e só o nome – a uma festa americana. “Era, originalmente, Tropical Hangover, uma festa que um dos nossos sócios participava em Nova Iorque”, explica Carlos Fino. Aqui, em Lisboa, não se fazem festas, mas bebe-se muito vinho. “Esse é o nosso foco e é a nossa especialidade”, sublinha o responsável.

Francisco Romão Pereira

São, actualmente, mais de 40 referências nacionais e internacionais de pequenos e médios produtores, que vão sendo renovadas de tempo a tempo. “Nós abrimos com 35 referências e no Verão chegámos a ter 85. Vai variando de acordo com o movimento, com a disponibilidade”, explica Carlos Fino. Além disso, existe uma preocupação em ter, pelo menos, 50% de vinhos portugueses. “Também queremos dar destaque ao que é nacional”, assegura.

Francisco Romão Pereira Moda Velha

Na extensa carta encontram-se, então, marcas como a Passo de Gigante, com o seu Moda Velha (22€ a garrafa), um vinho branco feito a partir de uvas Loureiro; o Miura, um vinho laranja do enólogo Fernando Coelho, de Lamego; ou o Seafoam (sidra) (20€), um tinto de Lisboa. O preço está listado para a garrafa, mas os valores do copo andam entre os cinco e os dez euros. Também há cerveja artesanal, como a portuguesa OPO 74 (3,50€), e cocktails da também nacional Bis Bis (8€). Tudo isto para acompanhar com petiscos, entre eles uma tábua de queijo ou enchidos (15€).

Francisco Romão Pereira Miura

Em breve, o Ressaca Topical será, além de bar, um espaço para eventos vínicos e não só. “É uma coisa que já queríamos desde o início. Fazer eventos de vários tipos, mais culturais, que possam envolver outras coisas, como o chá, por exemplo, e eventos que vão ser exclusivos para mulheres, onde vamos dar destaque a produtoras de vinho ou enólogas”, revela.

Rua das Gaivotas, 23 (Santos). Dom-Qua 17.00-00.00, Qui-Sáb 19.00-02.00

