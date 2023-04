'Retrato de Família': 25 anos da Fnac em Portugal num disco de vinil

A Fnac assinalou os 25 anos da sua entrada no país com o lançamento de um disco em português. Rita Redshoes, Capitão Fausto, Orelha Negra e Capicua são alguns dos nomes de 'Retrato de Família'.

A Fnac chegou a Portugal há exatamente 25 anos. A primeira loja abriu no Centro Comercial do Colombo e, passadas mais de duas décadas, alguns dos artistas que iniciaram carreira entretanto, e à boleia dos Novos Talentos Fnac, assinalam o aniversário num disco comemorativo com o título Retrato de Família.

É um vinil composto por 25 músicas, de 25 intérpretes nacionais. “Todos os anos lançamos um CD Novos Talentos. Para este disco comemorativo, selecionámos algumas dessas músicas, as mais emblemáticas, e fizemos uma colectânea. Isto é um best of de Novos Talentos, ao longo destes 25 anos”, esclarece Inês Condeço, Directora de Marketing e Comunicação da Fnac, em conversa com a Time Out, no evento de lançamento do disco, na passada quinta-feira.

DR

O evento contou com actuações ao vivo de Surma, Benjamim, Francisca Cortesão (Minta) e da banda You Can’t Win, Charlie Brown. Para além de música, houve tempo para dois dedos de conversa entre os artistas, com moderação do jornalista Rui Miguel Abreu e participação de Henrique Amaro, radialista e curador dos Novos Talentos Fnac.

Além destes, o disco conta ainda com a participação de Rita Redshoes, Diabo na Cruz, Orelha Negra, Capicua, Capitão Fausto, The Black Mamba, A Garota Não ou Luís Severo, mas também Márcia, Hélio Morais e Filipe Sambado.

A evolução da música portuguesa ao longo dos últimos anos foi tema de conversa. “Diria que a maior diferença que existe actualmente na música portuguesa é o facto de termos menos medo de nos expressar na própria língua. A música portuguesa está a crescer muito, mas acho que precisa de crescer mais”, partilhou Benjamim, um dos músicos presentes no álbum, durante a apresentação.

A verdade é que esta viagem entre o passado e o presente da indústria está impressa no próprio disco. “É engraçado, porque o vinil está a ressurgir e é uma tendência não só na geração de quem cresceu com ele, mas também na nova geração que quer sentir a música de outra forma. O vinil é uma área que cresce cerca de 50% ao ano e não há nada a crescer desta forma na área da música”, conta Inês Condeço.

DR Lançamento do disco 'Retrato de Família', na passada quinta-feira

Intitulado Retrato de Família, o disco junta na capa todos os artistas que fazem parte deste trabalho, pausados num verdadeiro retrato de família. "Esta capa é uma forma de dar palco e visibilidade a todos estes artistas. É uma inspiração vintage, porque também celebra os 25 anos da marca. O que sentimos que está aqui representado é um ponto de encontro da cultura musical portuguesa”, acrescenta Inês. O disco já está à venda. Custa 19,99€.

Texto editado por Mauro Gonçalves

