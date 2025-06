Reveladas as cidades mais caras (e mais baratas) para estudar no estrangeiro

Ser estudante é tão excitante quanto stressante, mas uma das oportunidades mais incríveis que pode ter é a de estudar no estrangeiro – passar um ano numa universidade internacional, mergulhar numa nova cultura e expandir as suas competências de vida, bem como o seu conhecimento académico.

Mas isso pode ser dispendioso, dependendo do destino por que optar. É por isso que este novo relatório da Remitly é tão útil. A plataforma de transferências de dinheiro realizou uma análise às propinas, ao custo do visto, ao preço das rendas e ao custo de vida. Agora, temos um ranking abrangente das cidades mais caras e mais baratas do mundo para estudar no estrangeiro.

Então, qual é a cidade que ficou no topo da lista como a mais cara? Foi Nova Iorque (sem grandes surpresas). A Big Apple obteve uma pontuação perfeita de 100 no índice de despesas com educação, a que acrescem custos exorbitantes com renda (um apartamento de um quarto custa, em média, 5101,73 dólares por mês), propinas elevadas (cerca de 30.748 dólares por ano) e elevados custos diários de subsistência de 35,22 dólares.

Sem esquecer que também liderou recentemente o Índice de Cidades Globais, bem como as listas dos centros urbanos mais caros e mais ricos do planeta.

No outro extremo da escala está o Cairo, a capital egípcia, que obteve apenas 8,03 no índice de despesas com educação. Aqui, não pagará nada pelo visto, gastará pouco mais de 2000 dólares em propinas e nem sequer chegará a gastar 10 dólares por dia em custos de vida. Que contraste, não é?

As cidades mais caras para estudar no estrangeiro

Nova Iorque, EUA Singapura São Francisco, EUA Boston, EUA Pasadena, EUA



As cidades mais baratas para estudar no estrangeiro

Cairo, Egito Zhenjiang, China Buenos Aires, Argentina Wollongong, Austrália Winnipeg, Canadá

