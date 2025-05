Reveladas as melhores cidades da Europa em 2025

A Time Out sabe o que está a fazer quando se trata de classificar cidades. Todos os anos, a nossa missão é produzir uma lista actualizada e abrangente dos locais mais excitantes do planeta, bem como dos melhores locais para dançar, para banhos de cultura ou para uma grande refeição.

No entanto, a Resonance Consultancy também elabora anualmente uma classificação pormenorizada, bem como um ranking centrado na Europa, cuja edição de 2025 acaba de ser publicada.

Em colaboração com a Ipsos, foram avaliados três grandes factores. São eles a habitabilidade (com base em factores como a qualidade do ar, as rendas e os espaços verdes), a amabilidade (baseada na vida nocturna, nos restaurantes e nas interacções nas redes sociais) e a prosperidade (taxas de pobreza, educação e PIB per capita).

No topo da lista pelo terceiro ano consecutivo? Londres. A capital do Reino Unido ficou em segundo lugar geral em termos de habitabilidade e amabilidade, e em primeiro lugar geral em termos de prosperidade.

“O magnetismo de Londres continua a atrair um público global – desde estudantes e empresários a turistas e titãs corporativos”, lê-se no relatório. “A recuperação robusta da cidade após a pandemia reflecte-se nos seus fortes gastos com viajantes internacionais, que em 2024 atingiram quase 16,3 mil milhões de libras e garantiram a Londres a terceira posição global mais elevada e o primeiro lugar na Europa.”

Para começar, veja os melhores parques, peças de teatro, exposições e coisas gratuitas para fazer em Londres, mas independentemente do que procura, a nossa página sobre a cidade terá o guia que precisa.

Em segundo lugar está Paris, que o relatório descreve como uma cidade “inebriante”, e para o ajudar a começar com o pé direito na capital francesa, a Time Out Paris está repleta de guias sobre tudo, desde lojas de chocolate e passeios a pé a museus, restaurantes baratos e bistrôs.

Terceiro lugar? Foi para Berlim, que é campeã da “tolerância, ambição cultural e talento”. Veja as nossas galerias de arte, mercados, bares e discotecas preferidos na capital alemã.

Estas são as melhores cidades da Europa, segundo a Resonance Consultancy

Londres Paris Berlim Barcelona Roma Madrid Amesterdão Viena Praga Estocolmo

O relatório completo pode ser consultado aqui.

