Reveladas primeiras imagens da prequela ‘House Of The Dragon’

A HBO divulgou esta quarta-feira as primeiras imagens da prequela House Of The Dragon, baseada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin. A série que se passa 300 anos antes dos acontecimentos de A Guerra dos Tronos conta a história da Casa Targaryen e deverá chegar à plataforma de streaming no próximo ano.

Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Olivia Cooke e Rhys Ifans são alguns dos nomes avançados para o elenco. O escritor e criador de uma das séries de maior sucesso de sempre assinou um novo contrato de cinco anos com a HBO, em Março, que prevê a exploração de novas franquias baseadas no universo dos livros que deram origem a A Guerra dos Tronos.

HBO Portugal Olivia Cooke e Rhys Ifans como Alicent e Otto, respectivamente

Com a renovação de contrato de Martin, que está ligado à HBO desde 2013, chega também a confirmação de que o autor norte-americano estará envolvido nos vários spin-offs que estão a ser estudados pela estação televisiva. Martin é actualmente produtor-executivo da prequela cujas imagens foram reveladas e de três outros projectos cujo potencial de adaptação para a televisão está a ser estudado pelos estúdios. 9 Voyages, Flea Bottom e 10.000 Ships são os três nomes em cima da mesa, que agora deverão mesmo avançar sob a sua supervisão.

9 Voyages debruça-se sobre Corlys Velaryon e as grandes viagens que fez pelos mares no seu navio, e aparenta ser o mais bem encaminhado. Bruno Heller, criador de Gotham e de O Mentalista, estará envolvido no projecto, juntamente com George R. R. Martin.

HBO Portugal Steve Toussaint é The Sea Snake

Outra das hipóteses a ser considerada passa-se em Flea Bottom, um dos bairros mais pobres de King’s Landing, que é retratado em A Guerra dos Tronos. Ser Davos Seaworth (Liam Cunningham), Gendry (Joe Dempsie), Armeca (Sahara Knite) e Karl Tanner (Burn Gorman) são algumas das personagens recuperadas da série original caso o projecto ganhe vida.

Já 10.000 Ships deve acompanhar o êxodo da princesa Nymeria e dos Rhoynars de Essos para Dorne, depois da derrota diante de Valyria, mil anos antes dos eventos narrados no primeiro livro, As Crónicas de Gelo e Fogo. A antologia O Cavaleiro de Westeros e Outros Contos também será adaptada ao pequeno ecrã, estando ainda em cima da mesa uma possível série animada de A Guerra dos Tronos.

