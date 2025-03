Revelados os países mais caros do mundo para férias em 2025

Um novo estudo partiu do orçamento médio diário em 131 países para criar um ranking para este ano. Estes foram os destinos que ficaram no topo da lista.

Cumprir estritamente um plano orçamental reduzido é a única forma de muitas pessoas poderem viajar. É por isso que este recente ranking dos países mais baratos do mundo para onde viajar este ano, elaborado pelo site de comparação de preços HelloSafe, é o recurso ideal para planear a sua próxima viagem.

Mas o que dizer do outro lado da moeda? O HelloSafe avaliou o gasto médio diário necessário por viajante num total de 131 países, incluindo alojamento, alimentação e transportes, e – juntamente com a sua lista dos mais baratos – publicou também um resumo dos países mais caros para viajar em 2025.

No topo desta lista está Barbados, a bela nação insular no Leste das Caraíbas. Barbados é basicamente tudo o que se pode desejar de um paraíso – longas extensões de areia branca ladeada de palmeiras, águas cintilantes e muito sol. No entanto, tudo isto custa caro – de acordo com a HelloSafe, o orçamento médio diário para uma pessoa na ilha é de uns impressionantes 316 euros.

Na verdade, as Caraíbas ocupam os três primeiros lugares, graças ao “sector de alojamento turístico de alta qualidade” da região. Antígua e Barbuda vem em segundo lugar, com uma despesa média de 297 euros, e São Cristóvão e Nevis vem em terceiro, com 260 euros.

O resto da lista inclui países de todo o mundo (vale a pena notar que o preço para chegar a cada local não foi tido em conta no estudo – afinal, estaríamos todos a ir de direcções diferentes). Continue a ler para ver o resumo completo dos locais de férias mais caros e consulte o estudo com mais pormenor aqui.

Estes são os países mais caros do mundo para viajar em 2025

Barbados Antígua e Barbuda São Cristóvão e Nevis Maldivas Granada Suíça Estados Unidos da América Micronésia Gronelândia Emirados Árabes Unidos Bahamas Omã São Tomé e Príncipe Porto Rico Catar

