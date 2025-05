Ribeira das Naus recebe recinto para transmissão de jogos da Liga das Nações

Criado para a transmissão das meias-finais e finais da UEFA Nations League (Liga das Nações), o Carlsberg Football Park vai ocupar a Avenida Ribeira das Naus a partir do dia 4 de Junho. Feita em parceria com a Sport TV, a Câmara Municipal de Lisboa e a All In Events, a iniciativa quer ser o ponto de encontro para todos os que querem assistir à competição europeia. A entrada é gratuita, limitada à lotação do espaço.

Não só de ecrã gigante se faz esta festa. O recinto contará, além da transmissão em directo dos jogos, com áreas de alimentação, entretenimento ao vivo e actividades interativas para fanáticos por futebol de todas as idades. “Estamos prontos para vibrar com a nossa selecção, de braços abertos para mais uma grande festa em Lisboa”, diz Rui Cordeiro, vereador do desporto da CML, citado em comunicado.

As portas do espaço abrem às 16.00 do dia 4 de Junho, quarta-feira, mesmo a tempo de transmitir o jogo de Alemanha x Portugal, marcado para as 20.00. Para manter os ânimos dos adeptos lá em cima, haverá DJ sets antes e depois da partida. Após a estreia da selecção portuguesa, o espaço estará aberto para acompanhar as demais partidas até 8 de Junho. No dia 5 de Junho, Espanha e França defrontam-se, também ás 20.00.

Ribeira das Naus (Cais do Sodré). Qua 16.00-23.00, Qui 18.00-23.00, Sex-Sáb 18.00-00.00, Dom 12.00-23.00. Entrada livre

