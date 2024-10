Ribeira das Naus sem carros vai acontecer todos os domingos até ao fim do ano

A Ribeira das Naus vai ser fechada ao trânsito aos domingos, até ao final do ano, entre as 8.00 e as 20.00. Depois de ter voltado a tornar pedonal esta zona ribeirinha, no passado 22 de Setembro, a propósito do Dia Europeu Sem Carros, a Câmara de Lisboa decidiu que esta será uma iniciativa recorrente durante o Outono. A notícia foi avançada pelo Lisboa Para Pessoas e confirmada pela autarquia à Time Out.

“A decisão visa permitir às pessoas usufruírem em pleno da artéria, uma varanda para o rio, que assim poderá ser vivida pela população e por quem se deslocar à frente ribeirinha do centro da cidade”, informa a Câmara de Lisboa, em resposta por escrito à Time Out. Em causa está toda a zona que vai do Largo do Corpo Santo à Rua dos Arameiros. A ideia é que esse seja um espaço de lazer à beira-rio em que se possa andar a pé ou de bicicleta à vontade, sem receio dos automóveis a circular e sem o ruído associado.



A autarquia refere que “centenas de pessoas” aderiram à iniciativa a 22 de Setembro. Mas esta não era inédita: aconteceu em 2014, durante a presidência de António Costa, quando ainda não estavam sequer acabados os trabalhos de reabilitação da Ribeira das Naus; e voltou a ser instituída em 2018, já com o executivo de Fernando Medina nos Paços do Concelho, através do projecto A Rua É Sua.



Avenida Ribeira das Naus (Lisboa). Dom. 8.00-20.00

