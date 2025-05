Ricardo Araújo Pereira, Luana do Bem e Daniel Sloss querem fazer rir no Worten Mock Fest

De 28 a 30 de Agosto, o Cinema São Jorge recebe a primeira edição do festival internacional de comédia. Além de stand-up, há um ciclo de conversas e de cinema, com curadoria de Guilherme Geirinhas.

Está a chegar a primeira edição do festival internacional de comédia Worten Mock Fest. Entre 28 e 30 de Agosto, o Cinema São Jorge recebe, entre nomes emergentes e mais consagrados, várias personalidades da comédia nacional e internacional, entre eles Ricardo Araújo Pereira, Luana do Bem, Diogo Batáguas ou Daniel Sloss. E a programação não inclui apenas stand-up comedy, mas também podcasts ao vivo, um ciclo de conversas e um ciclo de cinema que tem a curadoria de Guilherme Geirinhas.

Até agora, ainda não existia um festival como o Worten Mock Fest em Portugal e, segundo Ricardo Soares, dono da agência Kilt, era preciso colmatar essa falha. “Lá fora, já existem referências incríveis, como o Fringe e o Melbourne Comedy Festival, na Austrália, que são gigantes e já dão espaço à comédia. E nos EUA também, e em Portugal ainda se estão a dar os primeiros passos. Temos evoluído muito nos últimos anos e, enquanto empresa na área da comédia, queríamos ser pioneiros nisso”, diz, à Time Out, no final da apresentação do festival, esta quinta-feira, que também contou com a presença de Andreia Vaz, directora de marca da Worten, e Pedro Moreira, presidente do conselho de administração da EGEAC, entidades parceiras do Worten Mock Fest.

O festival, que vai acontecer entre 28 e 30 de Agosto no Cinema São Jorge, é então organizado pela Kilt e tem como maior objectivo democratizar o acesso ao humor, ao mesmo tempo que promete ser o “maior festival de comédia” do país, como foi apelidado por Ricardo Soares. Apesar dos nomes que já são conhecidos, há ainda mais por anunciar, que serão revelados em breve. Ao longo dos três dias, a programação divide-se pelas três salas do cinema, em que serão apresentadas diferentes propostas.

A Sala Manoel de Oliveira é onde os principais nomes do cartaz vão subir ao palco. No primeiro dia, conte com uma sessão do podcast Irritações ao vivo, liderado por Pedro Boucherie Mendes, seguido do primeiro momento de stand-up do festival, com Luís Franco-Bastos, Dagu, João Miguel Costa e Madalena Malveiro. Ao final da noite, há uma actuação em inglês do comediante, actor, apresentador e criador de conteúdos brasileiro Rafi Bastos.

DR Guilherme Geirinhas

No segundo dia, Diogo Batáguas junta-se a nomes como Vasco Elvas, João Pedro Pereira e Rodrigo Correia, que, segundo Ricardo Soares, têm ganhado cada vez mais expressão no cenário humorístico português. Depois, é a vez de Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis levarem o seu mais recente podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira à sala da Avenida da Liberdade.

O último dia, 30, arranca com Luana do Bem, que tem vindo a apresentar Crente – o seu espectáculo de stand-up a solo – por todo o país, e a quem se segue Joana Miranda, Carlos Contente e Mário Falcão. O escocês Daniel Sloss, um dos cabeças de cartaz do Worten Mock Fest, também actua neste dia. Vai apresentar um formato inédito, um espectáculo “work in progress”, em que vai testar novo material antes de partir na sua digressão internacional.

O verdadeiro stand-up comedy

A sala 2 é onde se procurará instalar a “verdadeira essência” da stand-up comedy. Durante os três dias, esta sala irá receber cinco horas seguidas de solos de stand-up, tanto em português como em inglês. A entrada será gratuita, de maneira a realçar a vontade de democratizar o acesso de todos ao festival e também de aproximar este formato aos moldes originais da stand-up comedy, em que as pessoas serão convidadas a dar doações, que serão distribuídas pelos artistas. Lá, vai poder contar com Nacya Marreiro, Ali Woods, Olga Koch, Erika Ehler, Thor Stenhaug, Marty Gleeson e Adam Rowe.

A última sala, a número 3, vai receber um ciclo de cinema humorístico – o Mock The Movies –, que terá curadoria do humorista Guilherme Geirinhas. “No fundo, gostava de criar um espaço que desse para pessoas que gostam de humor, não só o stand-up, mas também o cinema. O humor no cinema parece sempre uma categoria um bocado mais desprezada, no sentido em que, por exemplo, nos Globos de Ouro, há o prémio para Melhor Drama e depois de Melhor Comédia/Musical, e não é bem isso. A comédia não tem de ser só musical e quero escolher filmes que transportem essa ideia do humor no cinema como uma coisa que não tem de ser aquele filme de chalaça ou musical”, afirma.

Também nesta sala terá lugar o ciclo Conversas [IN]Pertinentes, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que vai contar com comediantes, como Ricardo Araújo Pereira e Diogo Batáguas, e com profissionais de outras áreas como o psiquiatra Gustava Jesus.

O festival incluirá ainda momentos fora de portas, como o Worten Mock Test, que levará sessões de stand-up a cinco lojas da marca, entre Chaves e Faro, com o objectivo de dar palco a novos comediantes, de zonas mais descentralizadas, e de dar a conhecer mais talento português. O Worten Mock Cast é outra das propostas. É um podcast protagonizado por Joana Miranda e Manel Rosa, que procurarão explicar às pessoas aquilo que é o festival.

Os bilhetes vão estar em pré-venda entre os dias 12 e 14 de Maio, para quem se registe antecipadamente, até 11 de Maio, no site do Worten Mock Fest. A venda geral estará disponível a partir de 15 de Maio.

Cinema São Jorge (Avenida). 28-30 Ago. Vários horários. Preços por divulgar

