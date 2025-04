Richie Campbell, Julinho KSD e Bispo são os últimos nomes do Sol da Caparica

O Sol da Caparica revelou o cartaz completo da edição de 2025, que se realiza de 14 a 17 de Agosto, no Parque Urbano da Costa da Caparica. Entre as últimas confirmações destacam-se Richie Campbell, Julinho KSD, Bispo, Soraia Ramos, Rich e Mendes, e ainda os podcasts Plágio e Cubinho, que vão actuar no novo espaço do festival, o Palco Digital.

O evento também revelou a divisão por dias e palcos. O festival arranca com Neyna, David Carreira, Julinho KSD, Dillaz e Plutonio, no Palco Sagres. No Palco Bandida do Pomar, a noite faz-se ao som de DJ Dadda, Florito, Sartaneijinho e Insert Coin. Já no Palco Digital, a animação fica a cargo de Os Primos.

O segundo dia traz Bia Caboz, Matias Damásio, Menos é Mais, Nininho Vaz Maia e Richie Campbell no palco principal. No secundário, é possível ver Mariana Pereira, Miguel Carmona, Chá de Funk e Deejay Rifox. No Palco Digital, o destaque vai para o podcast Plágio.

No terceiro dia, Rich e Mendes, Soraia Ramos, Lon3r Johny e os históricos Da Weasel vão subir ao Palco Sagres. No Palco Bandida do Pomar, o público poderá contar com DJ Francisco Cunha, Miguel Luz, Mundo Segundo e I Love Baile Funk. No Palco Digital, é a vez do podcast Cubinho.

O festival encerra com actuações de Pikika, Tabanka Djaz, MC PH, Bispo e Wet Bed Gang no Palco Sagres. No Palco Bandida do Pomar, Curt Davis, Sippinpurpp, Pegadinha e Carnafest. Os Primos regressam ao Palco Digital no derradeiro dia do evento.

Os bilhetes já estão disponíveis para venda, com o passe geral a custar 68€.

Parque Urbano da Costa da Caparica. 14-17 Ago (Qui-Dom). 23€-68€

