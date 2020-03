Ritz, um dos mais emblemáticos hotéis de Lisboa, encerra até Maio

Por precaução, o hotel icónico de Lisboa fechou portas. Deverá voltar a abrir em Maio.

O Ritz Four Seasons, hotel histórico da capital, decidiu encerrar temporariamente devido à situação de pandemia provocada pela Covid-19. “A segurança e o bem-estar dos nossos colegas e hóspedes continua a ser a nossa prioridade e contamos poder recebê-lo a partir de 1 de Maio”, lê-se no comunicado partilhado esta segunda-feira, na página de Facebook.

O hotel projectado pelo arquitecto Porfírio Pardal Monteiro foi inaugurado em 1959, com um baile para dois mil convidados. Desde então é um dos hotéis mais luxuosos da cidade, nunca tendo fechado as portas ao público.

De acordo com jornal Público, estima-se que a maior parte dos hotéis no país encerrem no decorrer desta semana. Em declarações à Lusa, o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Raul Martins, antevê uma quebra de 30% na facturação até ao final de 2020. O responsável prevê também que actividade normal do sector só seja retomada em Julho.

+ Os workshops e cursos que pode fazer em casa