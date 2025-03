Rosa Stanisic, mãe de Ljubomir, reforma-se, mas não sem uma menu à altura no Bistro 100 Maneiras

Há quase 20 anos a trabalhar com o filho, a cozinheira Rosa Stanisic vai deixar o trabalho. Antes disso, a despedida faz-se com os seus melhores pratos.

Sem Rosa Stanisic não teríamos Ljubomir Stanisic. A constatação parece óbvia, mas falamos também de Ljubomir Stanisic, o chef que hoje conhecemos. Foi a mãe quem lhe passou o gosto pela cozinha e é com a mãe que Ljubomir tem trabalhado nos últimos 20 anos. O tempo de descansar, porém, chegou. “Mas não sem antes celebrarmos tudo o que nos deu”, anuncia-se, em comunicado. Na próxima semana, de 1 a 6 de Abril, no Bistro 100 Maneiras, “reúnem-se alguns dos seus pratos mais icónicos e cocktails exclusivos de homenagem para um adeus à altura da Mamma”.

É Ljubomir Stanisic a cara dos seus restaurantes, mas o chef nunca escondeu a equipa que o acompanha e, muito menos, a sua história. No 100 Maneiras, o menu de degustação, começa precisamente com uma menção à sua mãe e ao seu Pão Rosa. No Bistro, alguns dos pratos mais afamados a Rosa se devem, como o burek, o cabrito ou o goulash. “Tornou-se a ‘Mamma’ do 100 Maneiras. Uma presença forte, mas amorosa, respeitada e querida por todos os que alguma vez fizeram parte desta família”, lê-se na nota, que dá conta do menu especial criado para este momento.

Fabrice Demoulin Cabrito da Mamma

“Trazemos para o menu do Bistro algumas das criações mais icónicas que assinou ao longo dos anos: burek de queijo e espinafres [13€], ćevapi [carne picada grelhada em pão somun, 18€], sarma [couve fermentada recheada com carne picada, 18€], kadum butic [fígados de porco, aves e vitela, 8€], goulash [guisado de carnes e especiarias, 24€], o cabrito da Mamma [55€/duas pessoas], tufahija [maçãs cozidas recheadas com nozes, 9€] e baklava [massa filo recheada com frutos secos, 5€], mas também especialidades como o Bem-vindos à Bósnia [8€], primeiro momento dos menus degustação servidos no Restaurante 100 Maneiras, aqui juntando o inevitável Pão Rosa, ajvar e kajmac, tudo preparado pela equipa de cozinha a cargo do chef executivo Manuel Maldonado com o chef Eugeniu Musteata à cabeça.”

Esta carta só vai estar disponível na próxima semana, de terça-feira a domingo, e se não quiser escolher ou não souber por onde começar pode optar pelo menu pré-definido com sete momentos (45€). Para acompanhar, à altura da celebração, foi criado um cocktail único à base de rakija, a aguardente tipicamente jugoslava (e pisco), com rosas, mas também framboesa, cereja, maçã Granny Smith, manjericão e endro (13€).

Fabrice Demoulin Rosa Stanisic

Nascida em Sarajevo, em 1952, Rosa Stanisic conta uma história de sobrevivência. Foi vítima de violência doméstica e da guerra. “Um homem nunca vem só! Rosa Stanisic, mãe, guerreira, cozinheira na cozinha de produção do 100, a mulher que me ensinou que umas simples batatas podiam ser cozinhadas de 100 maneiras e que, sem saber, deu início a isto tudo”, resumiu Ljubomir numa publicação do Instagram em 2020 que acompanhava uma fotografia da mãe, a mesma que é agora usada para a sua festa de despedida para a reformar.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X