RTP apresenta nova ronda de telefilmes inspirados em obras portuguesas

O Aplaudido Dramaturgo Curado Pelas Pílulas Pink, conto publicado por Natália Correia em 1967, passa também a ser o nome de um telefilme realizado por Jo Monteiro. Uma das novas produções que dá continuidade ao projecto Antologia 27, da Marginal Filmes, apostado em levar a literatura aos ecrãs no formato telefilme. A nova ronda é composta por seis telefilmes, emitidos nas noites de segunda-feira, a partir de 5 de Maio, na RTP1.

E são alguns os criadores em estreia na cadeira de realização. Além de Jo Monteiro, é o caso de João Roque, que assina o telefilme O Esqueleto, a partir do romance de Camilo Castelo Branco, publicado em 1865; ou de Emanuel Meliciano, com A Troca, conto do livro Pequenos Delírios Domésticos (2017), de Ana Margarida de Carvalho. Este grupo de telefilmes inclui também O Ódio das Vilas, adaptação do conto de Manuel da Fonseca que integra o livro Aldeia Nova (1942), com realização de Luís Porto (Boca do Inferno); O Anjo do Tesouro de Mafra, de João Brás (Mãe), adaptação da obra O Anjo das Capelas Imperfeitas, de Cláudia Clemente, que parte da colectânea Contos Imperfeitos (2015); e Excelência, realizado por Ricardo Pugschitz Oliveira (Bully), um conto do livro Treze Contos de Sobressalto (1982), de Luísa Costa Gomes. A ordem de estreia destes telefilmes ainda não foi divulgada pela RTP.

O objectivo desta antologia passa sempre pela adaptação de histórias contadas por autores portugueses, clássicos e contemporâneos, em produções que permitam apresentar um leque diverso de estilos e talentos na área do audiovisual.

RTP1. Estreia a 5 de Maio às 21.00

