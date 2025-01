RTP2 vai exibir documentário sobre carreira e pensamento de Filipe La Féria

É na RTP2 que a 2 de Março estreia o documentário Filipe La Féria: O Teatro como Ato de Fé, avança o Observador. Um trabalho com autoria e argumento de Lígia Gonçalves e realização de Miguel C. Saraiva, que já tinham colaborado na série documental 72 Horas Antes (2021), sobre atletas portugueses que venceram medalhas olímpicas. Agora, o exercício é um pouco diferente.

Produzido pela Promenade e RTP2, Filipe La Féria: O Teatro como Ato de Fé “procura retratar o pensamento que orienta a criação”, diz a sinopse e faz uma viagem aos bastidores do espetáculo Fátima, actualmente em cena no Teatro Politeama, sobre os acontecimentos de 1917 na Cova da Iria, quando os pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco juraram ter visto uma aparição de Nossa Senhora.

Conhecido por adaptar alguns dos musicais mais famosos do mundo, de Jesus Cristo Super Star a West Side Story, Filipe La Féria também leva ao palco histórias portuguesas, mais recentemente nos musicais Amália (2017) e Severa (2019). Fátima é a mais recente incursão pelos originais. “O que me apaixonou nesta história foram as personagens, estas crianças nesta terra tão pobre, tão pequena, num Portugal completamente destruído, que abraçam o universo”, disse o encenador em entrevista à Time Out, em Dezembro passado, destacando que não pretende provar “se é realidade ou ficção”. “É para religiosos e para ateus, portanto, é uma história completamente transversal”.

