Rui Veloso celebra 45 anos de carreira com Banda Sinfónica da GNR

Mais de quatro décadas depois de ‘Ar de Rock’, a voz de “Chico Fininho” sobe ao palco, no final do ano, com orquestra para celebrar a sua discografia.

A celebrar 45 anos de carreira, Rui Veloso vai fazer dois concertos especiais acompanhado pela Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana. Os espectáculos vão acontecer a 28 de Novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e a 19 de Dezembro na Super Bock Arena, no Porto.

As músicas do “Rei do Rock Português” vão ganhar uma nova vida com novos arranjos assinados por John Beasley, músico e compositor norte-americano distinguido com vários prémios, director artístico do Monterey Jazz Festival e colaborador de nomes como Miles Davis e Steely Dan.

A ligação de Rui Veloso à música portuguesa começou em 1980 com o lançamento de Ar de Rock, disco fundamental na história da música nacional que incluía temas como “Chico Fininho”, “Sei de uma Camponesa” e “Saiu para a Rua”, escritos por Carlos Tê.

Desde então, construiu uma carreira sólida com 18 álbuns de originais e mais de dois milhões de cópias vendidas, deixando marca tanto no rock e no blues como na canção popular. Em 2024, assinalaram-se também os 30 anos de Mingos & Os Samurais, disco que vendeu mais de 200 mil cópias e continua a ser um dos mais celebrados da música portuguesa.

Campo Pequeno (Lisboa). 19 Dez (Sáb) 21.00. 25€-75€

