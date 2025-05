Rui Veloso vai dar concerto gratuito na escadaria do Parlamento

A escadaria do Parlamento vai servir de palco para o próximo concerto de Rui Veloso. No sábado, dia 25 de Maio, a voz de “Chico Fininho” pode ser ouvida neste espectáculo inédito e de acesso gratuito.

O evento faz parte do programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril promovido pela Assembleia da República. Ao mesmo tempo, é também uma das formas simbólicas de abrir o Parlamento à cidade, como tem defendido José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República. A ideia é tornar o edifício mais acessível e presente na vida dos cidadãos, e essa vontade tem-se concretizado com a retirada do gradeamento de segurança permanente da escadaria, bem como com iniciativas como o “Parlamento próximo dos cidadãos” e o “Dia do Município”.

Para esta apresentação, Rui Veloso será acompanhado pela Banda Sinfónica da GNR e contará com a participação especial do pianista e arranjador norte-americano John Beasley, vencedor de dois Grammy. O artista descreveu o evento no Instagram como uma “noite especial”, destacando a colaboração com Beasley e a importância de tocar ao vivo com a sua “banda de excelentes músicos” e com a Banda Sinfónica da GNR, naquele que será também um momento especial nos seus 45 anos de carreira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Veloso Oficial (@ruivelosoficial)

O concerto assinala ainda a continuidade de um ciclo de comemorações que se prolongará até 2026, ano em que se celebram os 50 anos da aprovação da Constituição.

Palácio de São Bento (Lisboa). 25 Mai (Sáb) 21.30. Entrada gratuita

