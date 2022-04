Rupi Kaur traz poesia à Aula Magna com os seus livros e peças inéditas

A digressão mundial de Rupi Kaur inclui passagem por Lisboa. Autora de sucessos como Leite e Mel (2015), a poetisa, artista e performer vai actuar na Aula Magna a 28 de Setembro. Com novas peças inéditas e poemas dos seus livros, a canadiana planeia levar o público “numa viagem pela perda pessoal” e explorar temas como a saúde mental, o crescimento e a amizade.

Eleita como “Escritora da Década” pela revista americana The New Republic, Rupi Kaur escreveu, ilustrou e publicou a sua primeira coleção de poesia, Leite e Mel (Milk and Honey), aos 21 anos. Seguiu-se O Sol e as Suas Flores (The Sun and Her Flowers), em 2017. Ambas as colecções venderam mais de 10 milhões de cópias e foram traduzidas em mais de 42 línguas.

Publicado em 2020, o seu livro mais recente, Corpo Casa (Home Body), estreou em primeiro lugar nas listas de bestsellers em todo o mundo. Em 2021, Rupi produziu e protagonizou Rupi Kaur Live, um especial de uma hora disponível na Amazon Prime Video, que mistura poesia, humor, música e ilustração.

Além da declamação de poesia, o espectáculo em Lisboa, que terá início pelas 20.00, irá integrar uma selecção de músicas e projecções originais para criar uma experiência imersiva. Os bilhetes (26€-36€) ficam disponíveis para venda a partir de sexta-feira, 29 de Abril, no site da Everything is New e nos locais habituais.

Aula Magna, Edifício da Reitoria, Alameda da Universidade. 28 de Setembro, Qua 20.00. 26€-26€

