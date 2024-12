Sábado afinam-se estratégias para tornar real o Bairro do Grilo/Bairro das Artes

À boleia da finissage da exposição da Casa da Ilustração, foi lançado nas redes sociais um convite aberto a todos para um encontro na antiga Manutenção Militar para falar de acções futuras para a concretização do Bairro do Grilo. Pretende-se que este encontro, a acontecer este sábado, 21 de Dezembro, entre as 14.30 e as 17.00, sirva para discutir ideias e definir futuras acções para que o projecto proposto por José Sá Fernandes avance do papel para o terreno.

Em Novembro passado, José Sá Fernandes abriu as portas destas antigas instalações fabris militares, implantadas em sete hectares virados para a Rua do Grilo, para os dar a conhecer à população lisboeta e para apresentar o seu projecto de "o bairro de toda a gente", com habitação acessível, residências de estudantes e um grande bairro de todas as artes.

Foi como coordenador do Grupo de Projecto para a Jornada Mundial da Juventude 23 (JMJ23) que Sá Fernandes conheceu o local, quando o edifício começou a ser preparado para alojar peregrinos. Alertou o Governo para a importância e qualidade do edificado, lançando o desafio de lhe dar novos usos que passassem pela habitação e alojamento de estudantes a preços acessíveis, e de um pólo que congregasse várias artes.

HGS Casa da Música, Bairro do Grilo

A proposta teve eco e a resolução do Conselho de Ministros de 16 de Janeiro de 2024 desafectou os imóveis do domínio público militar e integrou-os no domínio privado do Estado. Desde essa data, com a definitiva saída dos militares, foram feitos estudos técnicos – sondagens, levantamentos topográficos, arquitectónicos e de infra-estruturas – para sustentar a proposta. A 31 de Dezembro, no fim do seu mandato como coordenador da JMJ23, todos os estudos feitos e a proposta serão entregues ao ministro da Coesão Territorial, que tutela o espaço. "Espero que continuem o projecto", disse Sá Fernandes em Novembro.

Este sábado, o convite é também para ir à finissage da exposição "Para o Boneco", com obras de 106 ilustradores, organizada pelo designer, coleccionador e grande impusionador da ilustração Jorge Silva – vai haver uma visita guiada às 15.00. A exposição foi inaugurada em Novembro para dar um cheirinho do que poderia ser a Casa da Ilustração, uma das artes previstas no plano do Bairro do Grilo/Bairro das Artes. Veja as fotografias dos surpreendentes espaços da Manutenção Militar e leia mais sobre o proposta de Bairro das Artes aqui.

Rua do Grilo, 84 (Beato). 21 Dez 14.30-17.00. Visita guiada às 15.00. Entrada livre

