Sábado celebra-se o Dia da Alimentação no Zoo

Esta quarta-feira, 16 de Outubro festeja-se o Dia Mundial da Alimentação e o Jardim Zoológico de Lisboa marca a data com actividades deliciosas, que se prolongam até ao próximo sábado.

No Dia da Alimentação, os visitantes do Zoo vão poder observar vários momentos de enriquecimento alimentar de animais como os Tigres-da-Sibéria, os macacos-aranhas ou as suricatas, com folhas do topo das árvores ou larvas de escaravelho. Mas como esta quarta-feira quase toda a gente está na escola ou no trabalho, o Jardim Zoológico de Lisboa prolonga a festa até sábado, 19, com dicas de refeições saudáveis, ementas especiais e muitas actividades à volta da alimentação.

No “Espaço Crivit”, patrocinado pelo Lidl, promovem-se estilos de vida mais saudáveis com aulas de ginástica de grupo e conversas com atletas, que vão partilhar as suas rotinas e conquistas. Já no “Espaço Bio”, a nutricionista Mariana Abecasis ensina as famílias a programar refeições e marmitas saudáveis, prometendo tirar todas as dúvidas. Aqui será ainda possível experimentar algumas das suas sugestões.

O terceiro e último ponto de paragem é o “Espaço Guardiões da Terra”, inteiramente dedicado aos mais novos, com actividades como um jogo de tabuleiro em formato gigante, pinturas faciais, fotografias, desenhos e horas de conto.

Jardim Zoológico de Lisboa. Sáb 10.00-18.00. Grátis para visitantes.

