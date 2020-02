Sabia que em média cada alfacinha tem sete ressacas por ano?

Se gosta de beber, mas treme só de pensar no dia seguinte, Lisboa é a cidade certa para si: cada alfacinha tem, em média, apenas sete ressacas por ano. Pelo menos a julgar pelo último inquérito global realizado com leitores de todo o mundo e em todas as cidades onde a Time Out está presente. Mas qual é a melhor cidade para se viver? O City Life Index está de volta para responder a essa e outras questões e você pode ajudar Lisboa a reconquistar, por exemplo, o título de melhor destino para encontrar o amor.

A Time Out celebra todos os dias o quão maravilhoso pode ser viver nas cidades mais vibrantes do mundo: destinos animados, com sabor e muito por explorar, de Los Angeles a Tóquio, de Melbourne a Tel Aviv. Lisboa não é excepção, apesar dos seus altos e baixos, por isso convidamo-lo a apreciar as setes colinas ou a apontar-lhe defeitos. Basta preencher este questionário e ajudar-nos a medir o pulso às condições de vida na capital – ou noutra cidade portuguesa, não discriminamos ninguém.

Tem muitas coisas para fazer? Não se preocupe: para preencher o Time Out City Life Index, que avalia sete áreas diferentes, de comer e beber às relações, não precisa sequer de 10 minutos. Pelo menos se as nossas questões não o deixarem indeciso. Pode dar-se o caso de o fazermos pensar demais. Por exemplo, qual é a melhor zona da sua cidade para comer? E, na sua opinião, qual é o prato mais emblemático? Queremos saber tudo, inclusive quanto gasta em média numa saída à noite, se está solteiro ou numa relação e há quanto tempo não vai ao ginásio.

Não se preocupe com as nossas perguntas mais ousadas: o questionário é completamente anónimo e, no fim da sua passagem pelo nosso divã (sim, pode considerar esta experiência como uma ida ao psiquiatra), oferecemos-lhe um diagnóstico sobre a relação que mantém com a sua cidade – se tem, quem sabe, tantos problemas como as pedras da calçada.

Está pronto? É que também queremos dizer-lhe se está no sítio certo ou se o melhor é começar a pensar em fazer as malas para uma escapadinha mais ao menos prolongada.

+ Time Out Life City Index: Lisboa é quase imune a ressacas