Saiu o trailer para a nova temporada de “La Casa de Papel” – e é épico

Depois da Casa da Moeda, o Banco de Espanha. E o caos. Se parecia impossível que o gangue de La Casa de Papel pudesse voltar, a terceira temporada da série espanhola mostrou que ainda havia história para contar. Mas oito novos episódios depois e tudo acabou em suspenso.

Se, por acaso, não viu nada, o melhor é não continuar a ler este artigo porque pode conter spoilers. É difícil falar do trailer divulgado esta quinta-feira sem relembrar um pouco da história que ficou para trás.

Nairobi (Alba Flores), por exemplo, aparece no trailer, mas continuamos sem perceber o que lhe aconteceu. Ou melhor, como está. Da mesma forma, vemos Professor (Álvaro Morte) correr, mas não sabemos para onde, ainda que o vejamos a falar novamente com o grupo, que agora encontrou um inimigo entre os reféns: Gandía (José Manuel Poga), que se apresenta como chefe de segurança do Banco de Espanha. Mas será que é mesmo? E Lisboa? Será que vai mudar de lado?

Em pouco mais de dois minutos, revemos praticamente todos os personagens e nada parece certo, só mesmo o caos. Resta esperar por 3 de Abril, dia em que a nova temporada se estreia na Netflix.

La Casa de Papel, criada por Álex Pina, com quem a Netflix assinou um contrato de exclusividade, começou por ser uma produção para o canal espanhol privado Antena 3. Em Espanha, passou na televisão entre Maio e Novembro de 2017. À Netflix, que comprou os direitos de distribuição internacional, chegou meses depois e foi um sucesso imediato.

