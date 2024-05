Sala de Corte mantém-se como um dos melhores restaurantes de carne do mundo

O restaurante de Luís Gaspar ficou em 53.º lugar no ranking do World's Best Steak Restaurants, que todos os anos elege as melhores 101 steakhouses do mundo.

Se em 2023, a Sala de Corte ficou na primeira metade da tabela com um surpreendente 34.º lugar, este ano o restaurante especializado em carne maturada, que conta com Luís Gaspar nos comandos da cozinha, desceu umas posições, ocupando a 53.ª posição. Apesar da descida de 19 lugares, a Sala de Corte é a única entrada portuguesa numa lista encabeçada pelo Parrilla Don Julio, em Buenos Aires.

Na lista, divulgada esta segunda-feira, a Sala de Corte é descrita como “uma jóia culinária, especialmente conhecida pela sua carne habilmente preparada e pela atmosfera vibrante”. Localizada na movimentada zona do Cais do Sodré, este elegante restaurante de carne rapidamente se tornou um favorito tanto entre os locais como entre os turistas que procuram "uma experiência de carne de primeira qualidade”, lê-se ainda no site do World's Best Steak Restaurants, que destaca ainda os diferentes cortes de carne, “alguns provenientes de raças autóctones como a Mirandesa, cada um seleccionado pelo chef Luís Gaspar pela sua qualidade e sabor”. “As opções de carne são diversas, incluindo cortes como o chuletón de buey gallego e o T-bone maturado a seco, todos cozinhados na perfeição numa grelha de carvão.”

Para a avaliação, o ranking tem ainda em conta os acompanhamentos, a carta de sobremesas e a oferta de vinhos, além do serviço, que considera ser “amigável e atencioso, com uma equipa apaixonada por proporcionar uma experiência gastronómica memorável e ansiosa por recomendar pratos e harmonizações de vinhos”. No final, resume-se assim: “A Sala de Corte oferece uma experiência gastronómica excepcional que combina carnes soberbas, um ambiente sofisticado e um serviço de excelência, tornando-se uma visita obrigatória para quem está em Lisboa e deseja saborear as melhores carnes que a cidade tem para oferecer”.

Entre sala, balcão e esplanada interior, o restaurante de Luís Gaspar conta com mais de cem lugares.

O ranking completo pode ser consultado aqui.

Praça Dom Luís I 7 (Cais do Sodré). 21 346 0030. Seg-Qui 12.00-16.00/19.00-00.00, Sex 12.00-16.00/19.00-01.00, Sáb 12.00-01.00, 12.00-00.00

