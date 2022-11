Salão Piolho volta a circular pela cidade com cine-concertos

O Salão Piolho está de volta para dar a conhecer o melhor cinema mudo nacional e internacional, sempre em sessões acompanhadas ao vivo por músicos portugueses. Depois de Viseu e Porto, o programa, da autoria da Fundação INATEL, chega à capital entre os dias 7 e 10 de Dezembro. Poderá contar com quatro cine-concertos espalhados pela cidade. A entrada livre e está sujeita à lotação do espaço.

No que toca a géneros musicais, o cartaz é verdadeiramente eclético, com electrónica, jazz e até música tradicional portuguesa. A programação para Lisboa arranca a 7 de Dezembro, às 21.00, com a exibição de Os Lobos, de Rino Lupo, no Museu do Dinheiro. A acompanhar a projecção vão estar os Bicho Carpinteiro, com um rock instrumental e um folk regado a viras, fados e chulas.

No dia seguinte, 8 de Dezembro, o cine-concerto é no Estúdio Time Out, às 21.30. Em exibição estará Nosferatu, de F. W. Murnau, que é a primeira e mais célebre adaptação do romance de Bram Stoker, Drácula. A cargo da música estará o produtor, autor e DJ Ka§par, que irá cruzar italo-disco, house/techno e bass. Já no dia 9, o cine-concerto acontece no Auditório Carlos Paredes. A partir das 21.00, poderá assistir ao Último dos Homens, também de F. W. Murnau, com acompanhamento musical de Bruno Monteiro, Kevin Pires e Ricardo Soares.

A encerrar o Salão Piolho, o Marinheiro de Água Doce, de Buster Keaton e Charles Reisner, passa às 21.00, a 10 de Dezembro, no Chapitô. João Cabrita, cuja carreira de mais de 30 anos inclui parcerias com Sérgio Godinho e The Legendary Tigerman, ficará responsável por musicar o filme. A entrada é livre em qualquer uma das sessões, mas está sempre sujeita à lotação. É possível fazer reservas através do 21 002 7148.

Vários locais. 7-10 Dez (Qua-Sáb), vários horários. Entrada livre

