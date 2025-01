Salvador Sobral dá concerto solidário pela Palestina

Em solidariedade com a crise humanitária na Palestina, o cantor e compositor Salvador Sobral vai dar um concerto no Clube B.Leza, em Lisboa, no dia 6 de Fevereiro (quinta-feira).



Assente no conceito de donativo consciente, o valor dos bilhetes começa nos 15€, com os lucros da bilheteira a reverter para o Coletivo pela Libertação da Palestina, para que este possa “continuar a organizar eventos e acções que apoiam a luta por uma Palestina livre, assim como enviar dinheiro para redes de apoio mútuo Palestiniano e trazer mais vozes e cultura palestiniana a Portugal”, lê-se numa publicação conjunta no Instagram. A reserva dos bilhetes pode ser feita através do preenchimento de um formulário.



Esta não é a primeira vez que o vencedor da Eurovisão se manifesta sobre o massacre cometido por Israel na Faixa de Gaza: em 2024, esteve entre os subscritores do abaixo-assinado "Músicos por um cessar-fogo em Gaza", juntamente com Chico Buarque, Mário Laginha e Jorge Palma.

Em 2017, na conferência de imprensa que se seguiu à primeira semi-final da Eurovisão, festival que a organização diz ser de carácter apolítico, o cantor português envergou uma camisola com a mensagem "S.O.S. Refugiados". “Quando vim para aqui pensei imediatamente nos refugiados, porque eles estão a vir dos seus países para fugir à morte. Não se enganem: estas pessoas não são migrantes, são refugiados a fugir à morte”, disse na altura.



Recorde-se que o cessar-fogo na Faixa de Gaza entrou em vigor na manhã deste domingo, após 15 meses de guerra e mais de 46 mil mortos no território palestiniano, segundo o Hamas.

B.Leza (Lisboa). 20.30 06 Fev (quinta). Donativo Livre (a partir de 15€).

