Salvador Sobral e Sílvia Pérez Cruz vão partir numa digressão à volta do globo

O português Salvador Sobral e a catalã Sílvia Pérez Cruz vão unir esforços e mostrar os seus talentos numa digressão mundial. O projecto Silvia&Salvador vai fazer-se à estrada em Abril, com a estreia a acontecer no Japão, nos dias 8, 9 e 10 no emblemático Blue Note, em Tóquio.

A dupla luso-catalã estará acompanhada por Marta Roma (violoncelo), Darío Barroso (guitarra) e Sebastià Gris (guitarra, bandolim e banjo). "Temos muita vontade de vos mostrar o que temos vindo a preparar com tanto carinho", escreveram nas redes sociais.

Salvador e Sílvia não são estranhos. Os artistas já actuaram juntos, por exemplo, na cerimónia de entrega dos prémios do cinema Goya, no ano passado, onde interpretaram “Procuro olvidarte”, de Manuel Alejandro.

Além da colaboração em cima de palco, também já trabalharam juntos em estúdio. Os dois gravaram "En moro", tema incluído no álbum Toda la vida, un dia, de Sílvia Pérez Cruz, editado em 2023, e a cantora catalã faz parte dos coros de "That old waltz", tema incluído no álbum bpm (2021) do português.

A digressão vai acontecer entre Abril e Novembro com os músicos a passarem por palcos em países como Espanha, Alemanha ou França, entre outros países. O regresso a Portugal vai acontecer a 19 de Setembro, em Lisboa, e, no dia seguinte, no Porto.

Os bilhetes ainda não estão à venda, mas os músicos garantem que darão novidades assim que possível.

