Com um novo álbum na bagagem prestes a ser lançado, a 21 de Fevereiro, o artista de North Shields vem apresentar no Palco NOS People Watching. Um dos destaques deste terceiro disco é o single de apresentação, que partilha nome com o álbum. A faixa é dedicada à sua falecida amiga e mentora, Annie Orwin, e é baseada nos pensamentos de Sam enquanto viajava de e para a sua casa de cuidados paliativos.

Este trabalho é o sucessor de Seventeen Going Under (2021), que o britânico apresentou por todo o mundo e lhe valeu uma série de prémios (BRIT ou NME), além de uma nomeação ao Mercury Prize.

Sam Fender actua no mesmo dia de girl in red, FINNEAS, Mother Mother, Sammy Virji, St. Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers. O restante cartaz conta com artistas como Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, CMAT, Dead Poet Society, Future Islands, Glass Animals, Kings of Leon, Mark Ambor, Noah Kahan, Olivia Rodrigo e Parov Stelar.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre 10 e 12 de Julho de 2025. Os ingressos diários continuam à venda online e nos locais habituais por 84€, enquanto os passes custam 168€ (dois dias) ou 199€ (o festival todo).

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

