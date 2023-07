Samba, cinema e mulheres a comandar a pista. Lisbon Sunset by Time Out entra na 2.ª semana

Os finais de tarde no Terrapleno de Santos voltam na próxima quarta-feira – e com roda de samba. Aos sábados, a festa faz-se só com mulheres DJs. Domingo é dia de filme à beira-rio.

Até 6 de Agosto, o Lisbon Sunset by Time Out agita o terrapleno de Santos, a partir das 19.30. O programa de final de tarde prepara-se para entrar na segunda semana e com ritmos vindos do lado de lá do Atlântico. A quarta-feira passa a ser o dia dedicado à roda de samba, com animação garantida até à meia-noite. Tudo isto, devidamente acompanhado por comes e bebes.

As quintas-feiras também estão reservadas à música, mas com um extra – um pequeno mercado dedicado de roupa, com boas opções caso ainda precise de compor a mala das férias. Na sexta-feira, a música continua a estar a cargo de um DJ set. No sábado, os pratos ficam entregues, em exclusivo, a DJs mulheres.

Domingo, é preciso esperar que o sol se ponha para ligar o projector. Numa sala de cinema ao ar livre serão exibidos os filmes A Morte de Stalin, A Pior Pessoa do Mundo e Bem Bom.

Lisbon Sunset by Time Out. Terrapleno de Santos. Qua-Qui 19.30-00.00, Sex-Sáb 19.30-01.00, Dom 19.30-00.00. Entrada livre

