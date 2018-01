Santamaria são as estrelas da festa de aniversário da Revenge of the 90s

Passou um ano desde que começou a fazer os lisboetas reviver os anos 1990. Para celebrar, a Revenge of the 90s organiza a festa especial Circo Noventeiro, a 23 de Fevereiro, com convidados de peso: os Santamaria. O local, como sempre, é secreto. E os bilhetes esgotaram em 12 horas.

Eram quatro mil bilhetes e desapareceram em 12 horas. Não é para menos: a festa do primeiro aniversário da Revenge of the 90s foi buscar convidados de luxo. Que filho da última década do século XX não sabe de cor músicas como "Eu Sei" ou "Falésia do Amor" dos Santamaria?

O funcionamento é o do costume: o local só é revelado no dia da festa, às 10.00, por sms. As portas abrem depois às 22.00 para a maior overdose de anos 90 de sempre, prometem no Facebook.