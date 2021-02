Santo António apoia cultura e restauração com iniciativas de São Valentim

Na freguesia de Santo António, o casamenteiro, o amor não se confina, mas celebra-se em segurança. É por isso que, prepare-se, o tradicional Baile de São Valentim vai acontecer, a 13 de Fevereiro, às 21.00, com transmissão em streaming, no Facebook e YouTube. O programa conta com actuação da banda The Jukeboxers, que fará chegar os sons dos anos 50, 60 e 70 a casa de todos os que quiserem usufruir de um serão diferente.

“Nesta altura, também o apoio à restauração da freguesia não foi esquecido – o dia de São Valentim serve de mote a um desafio, onde os fregueses e moradores da Freguesia de Santo António podem receber a um jantar romântico para duas pessoas a 14 de Fevereiro”, lê-se em comunicado. “Num ano em que todos precisamos de afectos, vamos manter o espírito enamorado de São Valentim e apoiar os restaurantes da Freguesia de Santo António.”

Para ser um dos casais sortudos, bastará enviar por e-mail (saovalentim@jfsantoantonio.pt), até 11 de Fevereiro, o seu melhor poema, quadra ou frase romântica, com as palavras “Santo António” ou “São Valentim” incluídas. Se preferir, ligue para o 218 855 230 e peça para irem a sua casa buscar a declaração de amor.

