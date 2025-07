Santorini e Mykonos introduzem nova taxa turística

Viajar com um orçamento limitado é possível quando se reserva com antecedência e se faz um bom planeamento, mas há um custo adicional que poderá querer ter em consideração: a taxa turística.

Devido ao excesso de turismo, estes impostos tornaram-se mais comuns do que nunca na Europa, e acaba de ser anunciada uma nova taxa para os passageiros de cruzeiros que chegam a Mykonos e Santorini.

Entrou em vigor a 1 de Julho e significa que, a partir de agora, qualquer pessoa que chegue a uma destas duas ilhas a bordo de um navio de cruzeiro, entre 1 de Junho e 30 de Setembro, terá de pagar uma contribuição de visitante no valor de 20€. Esse é o valor para a época alta – em Outubro, desce para 12€, e de 1 de Novembro a 31 de Março, é de apenas 4€.

Os viajantes são convidados a efectuar o pagamento logo após o desembarque, e as receitas obtidas reverterão para o financiamento de projectos relacionados com os portos locais e o turismo.

Segundo a Associação dos Portos Helénicos, Mykonos recebeu uns impressionantes 768 navios de cruzeiro e 1,29 milhões de turistas em 2024. Ambas as ilhas, entre as mais populares da Grécia, procuram reduzir o impacto do excesso de turismo e assegurar que as infra-estruturas locais conseguem suportar o número crescente de visitantes.

Para ter uma ideia, Mykonos conta com cerca de 12.000 residentes permanentes, e Santorini 15.000 – números que empalidecem face ao volume de visitantes.

"Esta taxa foi introduzida para ajudar a sustentar as infra-estruturas das ilhas mais visitadas da Grécia e garantir que as comunidades locais beneficiam de forma mais directa do turismo de cruzeiros", afirmou Eleni Scarveli, directora do Escritório Nacional de Turismo da Grécia no Reino Unido, ao Independent. "Reflecte a necessidade de um equilíbrio mais sustentável entre o número de visitantes e a capacidade de destinos populares como Santorini e Mykonos, contribuindo também para salvaguardar a qualidade da experiência turística."

