São Martinho chega a Oeiras e Algés com oferta de castanhas e animação

A entrada é livre e há dez toneladas de castanhas para oferecer, no Largo 5 de Outubro, em Oeiras, e no Parque Anjos, em Algés.

A Festa de São Martinho em Oeiras acontece em dois momentos distintos: a 11 de Novembro, no Largo 5 de Outubro, na vila portuguesa, e a 12 de Novembro, no Parque Anjos, em Algés. Além de animação de rua, há dez toneladas de castanhas para oferecer aos visitantes, acompanhadas pelo vinho de Carcavelos ‘Villa Oeiras’.

O São Martinho está à porta. Está na hora de reunir família e amigos para beber vinho de novo e comer quentes e boas. É só aparecer e pedir um cartucho recheado, acabado de sair do assador de rua.

Organizados pela Câmara Municipal de Oeiras, em parceria com a Associação de Comerciantes e Empresários de Oeiras e Amadora, os magustos vão decorrer entre as 11.00 e as 22.00 de sexta-feira e sábado, com entrada livre.

Largo 5 de Outubro (Oeiras). Sex 11.00-22.00; Parque Anjos (Algés). Sáb 11.00-22.00. Entrada livre.

