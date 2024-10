Sapadores Bombeiros vão tocar sirenes em todos os quartéis de Lisboa ao mesmo tempo

As sirenes dos 11 quartéis do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa vão soar em uníssono esta sexta-feira, 1 de Novembro, às 09.40. Esta é a hora aproximada do Terramoto de 1755 e é exactamente essa a razão para este coro de sirenes, ao qual se vão juntar as buzinas de uma frota de navios da Transtejo Soflusa.

A iniciativa é do QUAKE – Museu do Terramoto de Lisboa, com o apoio da Secretaria de Estado da Protecção Civil, do presidente da Assembleia da República e da Câmara de Lisboa, e visa sensibilizar a população para o fatídico evento que devastou Lisboa no século XVIII, fomentando “a reflexão sobre a importância da prevenção e preparação para futuros sismos”.

Num comunicado, o co-fundador do Quake, Ricardo Clemente, reforça a importância da efeméride: "Ignorar o 1 de Novembro de 1755 é esquecer quem somos e de onde viemos. Esta data deveria ser evocada como uma das mais significativas na vida dos portugueses. Não se trata de alimentar um culto da desgraça, mas de aprender com o passado para melhor enfrentar o futuro", acrescenta ainda.

Além disso, o Quake desafia os portugueses a pendurarem uma bandeira ou uma peça de roupa roxa – cor alusiva ao luto, mas também à esperança – nas janelas das suas casas, apelando, na iniciativa intitulada “Recordar 1755”, “à acção e convite à reflexão sobre a importância da preparação individual e colectiva para futuros sismos”.

Antes, na noite de 31 de Outubro e até ao fim do dia 1 de Novembro, a fachada da Câmara Municipal de Lisboa, a estátua da Praça do Comércio e o Cristo-Rei, em Almada, bem como as instalações do Quake, na Rua Cais de Alfândega Velha, vão iluminar-se a rigor, também de roxo.

