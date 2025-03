Sara Correia vai estrear-se na Meo Arena em 2026

A fadista de Chelas vai apresentar o seu próximo disco, cujo lançamento está previsto para o final do ano, na maior sala de espectáculos do país.

Sara Correia vai dar um concerto em nome próprio na MEO Arena, em Lisboa, no dia 7 de Março de 2026. A fadista de Chelas, que tem conquistado público e a crítica com a sua voz intensa e a sua abordagem contemporânea ao fado, sobe ao maior palco do país para apresentar o seu quarto álbum de estúdio, cujo lançamento está previsto para o final deste ano.

A notícia foi partilhada pela própria artista nas redes sociais. "Do meu prédio de Chelas para o MEO Arena! Finalmente posso partilhar com vocês esta novidade que me deixa de coração cheio. Obrigada por tornarem isto possível. Vamos viver esta experiência juntos?".

O concerto promete ser uma celebração da sua trajectória, que começou bem cedo nas casas de fado de Lisboa e que a levou a conquistar um espaço próprio na nova geração de fadistas portugueses.

Em palco, Sara Correia contará com a sua banda de sempre, composta por Diogo Clemente na viola de fado, Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Frederico Gato no baixo acústico e Joel Silva na bateria. O alinhamento deverá incluir alguns dos seus maiores sucessos, como "Chelas", um tema que presta homenagem ao bairro onde cresceu, bem como novos temas do álbum que será editado nos próximos meses.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda, com preços que variam entre os 25€ e os 90€.

