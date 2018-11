Se quer ajudar os bombeiros, alugue um pinheiro de Natal

O projecto #PinheiroBombeiro está de volta. À semelhança do ano passado, alugar uma destas árvores de Natal pode fazer a diferença na prevenção e combate aos incêndios florestais.

A iniciativa é da Rnters, uma plataforma portuguesa de aluguer de bens, que pretende ajudar as corporações de bombeiros na limpeza dos terrenos florestais, dando uma segunda vida às árvores que são retiradas desses locais. A ideia é alugar um pinheiro e, no final das festividades, devolvê-lo nos pontos de recolha providenciados pela organização. Depois, as árvores são reconvertidas de forma sustentável em biomassa.

Em Dezembro de 2017, a Rnters conseguiu com este projecto reutilizar 1429 pinheiros verdadeiros e angariar um total de 17 mil euros, convertidos em material para equipar a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários.

Na quadra natalícia que se avizinha vai voltar a ter a oportunidade de se juntar a esta causa solidária. Alugar um exemplar custa entre 17,5 e 25€. No ano passado, houve apenas um ponto de levantamento, no Beato. Mas, para este Natal, a Rnters permitirá recolher estas árvores em vários pontos do país (os locais ainda não foram divulgados). Se preferir, pode solicitar a entrega no conforto do lar. Outra novidade para este ano são os packs de cinco (4,5€) e de 25 enfeites de Natal (20€), que também pode encomendar para decorar o seu pinheiro.

As pré-reservas estão disponíveis aqui.

Texto editado por Hugo Torres