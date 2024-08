Se vir esta foca perto de Lisboa, não a chateie. Ela precisa de descansar

Nas passadas semanas de Agosto, uma foca tem sido avistada nas praias da costa portuguesa. O animal chegou no passado fim-de-semana ao Portinho da Arrábida. As autoridades aconselham à população que não se aproximem dele, de forma a deixá-lo descansar.

O primeiro avistamento desta foca-cinzenta (Halichoerus grypus) foi feito na Galiza e, segundo informações dadas pelo ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) ao Diário do Distrito, o animal está a ser seguido desde 13 de Julho, quando foi visto pela primeira vez em Vila do Conde. Entretanto, a foca já nadou pelas águas da Ria de Aveiro, Figueira da Foz e Nazaré. A 14 de Agosto, foi avistada na Praia dos Pescadores, em Cascais, e no dia 16, junto ao Paredão na zona do Monte do Estoril.

No passado fim-de-semana, o animal foi avistado junto à Praia do Portinho da Arrábida e nas imediações da Doca Pesca de Setúbal. A RALVT (Rede de Arrojamentos de Lisboa e Vale do Tejo) já tinha informado que "para garantir a sua segurança e bem-estar, apelamos à população que não se aproxime do animal e não tente interagir com ele, dando-lhe a oportunidade de poder descansar". Em caso de avistamento, a rede pede ainda o contacto através do número de alerta 911 111 241 e o envio de coordenadas do local, bem como fotos e vídeos do animal. O ICNF acrescenta ainda que a foca aparenta estar saudável, já que tem sido vista a comer peixe e lembra que se trata de um animal selvagem que pode atacar se se sentir ameaçado.