Seis dias para cantar músicas de Natal no Largo do Chiado

O Fidelidade Arte, no Largo do Chiado, celebra a magia do Natal com uma agenda recheada de concertos entre os dias 18 e 23 de Dezembro. Todos são bem vindos a juntar-se à festa: os concertos são ao ar livre, na varanda do edifício do Chiado.

A animação está a cargo das bandas On Dixie e Shout, que irão actuar em dias alternados durante meia hora a partir das 18.30.

Os On Dixie são os primeiros a subir ao palco, no dia 18, com um repertório natalício inspirado pelos ritmos da música clássica e do jazz. A banda volta a subir à varanda do Fidelidade Arte nos dias 20 e 22. Nos dias 19, 21 e 23 é a vez de bater palmas ao ritmo dos Shout, que irão cantar temas de Natal em versão Gospel.

“A Fidelidade quer contribuir para reforçar o espírito de Natal. É uma forma de desejar Bom Natal a todos, oferecendo à cidade, aos nossos clientes e a todas as pessoas que por aqui passam, momentos especiais, que podem ser partilhados por famílias e amigos”, afirma em comunicado o presidente da Fidelidade, Jorge Magalhães. Editado por Cláudia Lima Carvalho

Largo do Chiado, 8. Dias 18-23 de Dezembro, 18.30.

