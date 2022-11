Seixal incentiva jovens do concelho a filmar a sua cidade

Praia do Porto do Seixal

O filme não precisa de estar já feito. A ambição é incentivar os mais jovens a aprender a fazer. Criado pela Câmara Municipal do Seixal, o CineClube Seixal – Mostra e Concurso de Curtas-Metragens decorre ao longo de todo o ano lectivo de 2022-2023 e está aberto a todos os jovens, entre os 15 e os 20 anos, que residam no concelho e queiram realizar uma história inspirada na cidade. A fase de inscrições encerra já no sábado, 19 de Novembro, por isso o melhor é não pensar duas vezes.

“Associar o dinamismo e a criatividade da juventude ao conhecimento e divulgação do nosso território são duas componentes deste projecto dirigido aos jovens do concelho”, salienta o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, que convida os interessados a enviar e-mail (seixalcineclube@gmail.com), com dados pessoais (nome, idade, freguesia de residência, contacto telefónico e, se aplicável, indicação de escola e ano de escolaridade), uma breve sinopse do filme a realizar e, o mais importante, uma nota de motivação para aprender a fazer uma curta.

Se não quiser participar sozinho, não se preocupe. As candidaturas podem ser feitas em grupo, até um máximo de três elementos. Após a sua recepção, vão ser seleccionadas um máximo de 17, tendo por base a qualidade e coerência demonstrada na sinopse submetida. Quem for escolhido, terá o apoio de uma equipa, que os irá orientar desde a escrita do guião à realização e montagem do filme, disponibilizando também todo o material necessário.

O CineClube Seixal – Mostra e Concurso de Curtas-Metragens realiza-se de 3 de Dezembro de 2022 a Junho de 2023, em duas fases: formação e mostra final em sala de cinema. A primeira ocorrerá num espaço a designar, às quintas-feiras, das 18.30 às 20.30, e/ou aos sábados, das 14.30 às 16.30. Finalizados os projectos, será realizada uma mostra pública, com convidados e um júri, que fará uma análise crítica aos filmes apresentados.

