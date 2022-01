Seixal vai acolher conferência internacional do património

A conferência internacional Big Stuff prepara-se para promover, mais uma vez, a partilha entre especialistas de todo o mundo. A 8.ª edição desta iniciativa, que se dedica à conservação e salvaguarda do património industrial e tecnológico de grandes dimensões, vai realizar-se no Seixal, em formato híbrido, presencial e online, entre os dias 28 e 29 de Setembro.

“É com orgulho e sentido de responsabilidade que o concelho do Seixal acolhe esta conferência que reúne especialistas nacionais e internacionais em torno de um tema relevante como é o da salvaguarda do nosso património industrial”, afirma o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos.

Co-organizada pela autarquia, através do Ecomuseu Municipal do Seixal, e pelo Laboratório de Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física da Radiação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, esta edição vai privilegiar os seguintes tópicos de discussão: “Processos de conservação do património industrial in situ”, “Experiências e metodologias para a conservação operacional de objectos industriais”, “Agentes e processos de salvaguarda e conservação” e “Formação de profissionais na conservação do património industrial e tecnológico”.

Em foco, vai estar ainda a Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, um sítio patrimonial pós-industrial, localizado em Corroios. Parte do Ecomuseu Municipal do Seixal desde 2001, a fábrica foi classificada em 2012 como monumento de interesse público. Para salvaguarda do seu património imóvel, móvel e integrado, a Câmara Municipal promoveu o seu processo de musealização in situ. Actualmente, é também objecto de um Plano de Valorização da Biodiversidade (2021-2022), decorrente de um protocolo entre a autarquia e a Associação Vita Nativa – Projeto Brama, do qual resulta oferta de actividades regulares de interpretação e conhecimento sobre a biodiversidade local, bem como de acções de voluntariado ambiental.

O programa completo ainda não está disponível, mas já estão abertas as inscrições para especialistas, que devem submeter as suas comunicações através de formulário online até 5 de Fevereiro. Segundo o comunicado, o comité científico deve dar o seu parecer até 12 de Março.

