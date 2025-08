SeixalJazz leva Fred Hersch, Carlos Bica e concertos gratuitos à Margem Sul

Entre 9 e 18 de Outubro, há jazz do Porto a Nova Iorque, com concertos pagos no Auditório Municipal e entrada livre noutros espaços do Fórum Cultural do Seixal.

O Jazz está a chegar à Margem Sul. O Festival Internacional SeixalJazz vai acontecer no Fórum Cultural do Seixal entre 9 e 18 de Outubro, com concertos sempre de quinta-feira a sábado, às 22.00 no Auditório Municipal.

A programação arranca com o colectivo Artemis, liderado pela pianista e compositora Renne Rosnes, que reúne mais quatro instrumentistas num ensemble multinacional e intergeracional. Depois desta actuação, segue-se no dia 10 Fred Hersch, uma das figuras centrais do jazz norte-americano contemporâneo, conhecido tanto pelo trabalho a solo como pelas colaborações ao longo das décadas. A fechar a primeira semana, a 11, temos o contrabaixista Carlos Bica, presença recorrente nos palcos internacionais e nome incontornável do jazz feito em Portugal.

Na semana seguinte, a 16 de Outubro, é a vez do quarteto do saxofonista James Brandon Lewis, aclamado pela crítica como uma das vozes mais expressivas do jazz norte-americano da última década. Na noite seguinte, toca Yazz Ahmed, trompetista e compositora ligada à vibrante cena jazz londrina. A encerrar esta edição do festival, a 18, sobe ao palco o Tijn Wybenga Brainteaser Ensemble, projecto original co-produzido pelo SeixalJazz, pelo Outono em Jazz da Casa da Música, no Porto, e pelo Jazz ao Centro, em Coimbra.

Para lá do Auditório Municipal, há ainda noites de entrada livre, com concertos no espaço do clube. A programação começa com Paira, quarteto cujo álbum de estreia saiu pela editora portuense Porta-Jazz. A seguir, actua a banda Godua, formada por músicos da cena jazzística de Lisboa e do Porto. O trio da baterista Maria Carvalho fecha a primeira semana de noites no clube.

Na semana seguinte, os concertos retomam com o quinteto do baterista António Carvalho, seguido do projecto do jovem pianista portuense Hugo Lobo. A edição de 2025 do SeixalJazz termina com o quinteto da cantora Marta Rodrigues.

Os bilhetes já estão disponíveis com entradas a 12 euros por espectáculo. Jovens até aos 25 anos, munícipes, reformados e trabalhadores dos órgãos autárquicos do concelho beneficiam de um desconto de 25%. Está também disponível um passe geral para os seis dias do festival, por 60 euros.

Fórum Cultural do Seixal (Setúbal). 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de Out (Qui-Sáb). 12€

