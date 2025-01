Sem date para o São Valentim? O Correio dos Namorados pode ajudar

Ainda à procura de par para o Dia dos Namorados? Talvez o Santo António possa ajudar. Entre 8 e 16 de Fevereiro, o Largo de Santo António da Sé vai ter um marco de correio especial: o Correio dos Namorados.

Esta iniciativa do Museu de Santo António convida os apaixonados a escrever os seus desejos e pedidos ao santo casamenteiro e a colocar a carta no marco junto à estátua do santo, no largo em frente ao museu baptizado com o seu nome.

A ideia é simples, mas quem sabe se não surtirá efeito? Talvez o Santo António possa dar uma mãozinha. Segundo a tradição, este é conhecido como o santo casamenteiro e padroeiro dos namorados. Ganhou popularidade no departamento romântico pela ajuda que, alegadamente, dava às jovens que não se conseguiam casar por falta de dote.

Mas a festa do amor não se fica por aqui. A 13 de Fevereiro, há uma visita guiada sobre as sortes e tradições de Santo António, para quem quiser aprender uns truques extra na arte de conquistar.

No dia 15, o Largo de Santo António da Sé transforma-se num cenário digno de romance, com uma serenata da Tuna Médica de Lisboa. O fecho das celebrações faz-se com fado na Igreja de Santo António, numa Missa Fadista, que será um autêntico cruzamento entre religião e música.

Largo Santo António da Sé (Sé). 8-16 Fev. Entrada livre

