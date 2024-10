Sem jeitinho nenhum para o desporto? No Padel para Nabos não é preciso

Depois da primeira edição em Vilamoura, chega à vez de Oeiras receber o torneio Padel para Nabos. Marcado para domingo, dia 27 de Outubro, entre as 15.00 e as 19.00, tem lugar no Padel Academy de Oeiras.

Criado para todos aqueles que não nasceram com a vocação de bater bolas, o objectivo do torneio passa por juntar um grupo de pessoas que nunca tenham jogado – ou que mesmo que já o tenham feito, continuem a ser “uns nabos”.

A anfitriã é a Cego Surdo e Mudo - Produções Multimédia, produtora de espectáculos e eventos (e também editora) fundada pelo radialista e apresentador de televisão Fernando Alvim. Apresentam todos os anos vários espetáculos na área da cultura e do entretenimento e procuram novos talentos, acrescentando sempre algo ao que já existe. Pois, fazer igual não tem piada (e torneios para crominhos do padel há por aí a dar com um pau).

Em 2019, contaram com a presença de Joana Marques, Vanda Miranda e José Luís Peixoto no Padel para Nabos. Este ano prometem novos convidados especiais e novos formadores.

O torneio está aberto a todos e as inscrições gratuitas, que já se encontram abertas, carecem de um texto acompanhado por uma fotografia e podem ser feitas através do forms (https://forms.gle/ ZUNLGKVY8obei52Y7). Aquando da revelação das candidaturas aceites, serão também revelados os convidados desta edição.

Padel Academy Oeiras. 27 Out. Dom 15.00-19.00. Entrada livre

